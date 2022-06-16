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США уже известно о трех американских добровольцах, пропавших в Украине

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 22:49

Спикер Государственного департамента Нед Прайс в четверг заявил, что у Соединенных Штатов есть информация о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Есть сообщение об еще одном американце, чье местонахождение неизвестно. Я не могу говорить о подробностях этого случая. К сожалению, мы не знаем всех деталей случая", – отметил спикер Госдепа.

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Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее – 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна.

В то же время, ни США, ни Украина или Международный комитет Красного Креста не могут подтвердить сообщение о том, что они были взяты в плен.

"Мы продолжаем призывать всеми возможными способами граждан США не ехать в Украину из-за сопутствующих опасностей, которые вызывает агрессия России", - добавил Прайс.

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В то же время Вашингтон пока не обращался в Москву в связи с пропавшими американскими добровольцами, поскольку у США нет оснований считать, что именно Россия взяла их в плен, и поскольку сама РФ не подтверждает этого.

Напомним, в среду СМИ сообщили, что двое бывших американских военных, сейчас воюющих на стороне Вооруженных Сил Украины, могли попасть в плен России.

Это, вероятно, произошло на прошлой неделе во время неудачной контрнаступательной операции украинских сил в районе Харькова.

Утверждается, что Россия может использовать факт захвата американских добровольцев в качестве свидетельства того, что США прямо причастны к войне в Украине, а также для выручки уступок Вашингтону.

Темы: СШАУкраинавойна
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