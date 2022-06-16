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ФБР расследует, как американские чипы оказались в российской военной технике – WP

Мазуренко Алена Четверг, 16 июня 2022, 23:49
фото: pixabay

Федеральное бюро расследований США начало изучать, как компьютерные чипы американских технологических компаний оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.

Источник: The Washington Post

Детали: В частности, федеральные агенты начали опрашивать американские технологические компании.

По словам источников, агенты Минторговли США, обеспечивающие контроль за экспортом, проводят расследование вместе с ФБР, посещая компании, чтобы спросить о западных чипах и компонентах, найденных в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.

Собеседники издания заявляют, что хотят "отследить этот процесс вплоть до американского поставщика", чтобы определить, "как он попал в эту систему вооружения".

Отмечается, что то, что чип определенной компании попал в российское вооружение, не означает, что в отношении этой компании начали расследование, но в США "начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему".

Непонятно, о каких именно компонентах идет речь. Но следователи из разных стран обнаружили западную электронику в российском оружии, которое она использует в боях в Украине.

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По данным Conflict Armament Research, многие из этих компонентов были изготовлены до того, как РФ аннексировала Крым в 2014 году, но другие были изготовлены в 2020 году.

Среди вопросов, которые задают агенты ФБР: продавали ли технологические компании свою продукцию определенному списку компаний, включая посредников, которые могли быть вовлечены в цепочку поставок.

CAR направила следователей в Украину для проверки российского вооружения и коммуникационного оборудования и сообщила об обнаружении компонентов от 70 компаний, базирующихся в США и Европе.

Они нашли части в военных радиостанциях, системах воздушно-десантной обороны и в остатках крылатых ракет, найденных украинцами в разных городах и селах.

CAR пока отказывается называть западные компании, но маркировка на двух чипах иностранного производства, исследованная Spleeters, показала, что они были изготовлены в 2019 году.

Это важно, потому что показывает, что даже после того, как Россия захватила Крым и был принят против нее первый пакет санкций, она все равно сумела приобрести критически важные технологии, важные компоненты для важных частей оборудования, которые сейчас используют против Украины.

На чипах, найденных в двух российских военных радиоприемниках в Луганской области, были поцарапаны некоторые идентификационные знаки, что свидетельствует о том, что кто-то "хотел усложнить выяснение того, кто участвовал в цепочке поставок".

Команда из отдельной британской группы (Royal United Services Institute) обнаружила в оборудовании для радиоподавления компьютерные чипы от десятка американских компаний, включая Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi.

Устройство также содержало компоненты от полдюжины производителей чипов в Европе, Японии и Тайване.

Темы: СШАоружиеРосcиятехнологии
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