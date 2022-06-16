Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ФБР расследует, как американские чипы оказались в российской военной технике – WP

Алена МазуренкоЧетверг, 16 июня 2022, 23:49
ФБР расследует, как американские чипы оказались в российской военной технике – WP
фото: pixabay

Федеральное бюро расследований США начало изучать, как компьютерные чипы американских технологических компаний оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.

Источник: The Washington Post

Детали: В частности, федеральные агенты начали опрашивать американские технологические компании.

Реклама:

По словам источников, агенты Минторговли США, обеспечивающие контроль за экспортом, проводят расследование вместе с ФБР, посещая компании, чтобы спросить о западных чипах и компонентах, найденных в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.

Собеседники издания заявляют, что хотят "отследить этот процесс вплоть до американского поставщика", чтобы определить, "как он попал в эту систему вооружения".

Отмечается, что то, что чип определенной компании попал в российское вооружение, не означает, что в отношении этой компании начали расследование, но в США "начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему".

ВИДЕО ДНЯ

Непонятно, о каких именно компонентах идет речь. Но следователи из разных стран обнаружили западную электронику в российском оружии, которое она использует в боях в Украине.

По данным Conflict Armament Research, многие из этих компонентов были изготовлены до того, как РФ аннексировала Крым в 2014 году, но другие были изготовлены в 2020 году.

Среди вопросов, которые задают агенты ФБР: продавали ли технологические компании свою продукцию определенному списку компаний, включая посредников, которые могли быть вовлечены в цепочку поставок.

CAR направила следователей в Украину для проверки российского вооружения и коммуникационного оборудования и сообщила об обнаружении компонентов от 70 компаний, базирующихся в США и Европе.

Они нашли части в военных радиостанциях, системах воздушно-десантной обороны и в остатках крылатых ракет, найденных украинцами в разных городах и селах.

CAR пока отказывается называть западные компании, но маркировка на двух чипах иностранного производства, исследованная Spleeters, показала, что они были изготовлены в 2019 году.

Это важно, потому что показывает, что даже после того, как Россия захватила Крым и был принят против нее первый пакет санкций, она все равно сумела приобрести критически важные технологии, важные компоненты для важных частей оборудования, которые сейчас используют против Украины.

На чипах, найденных в двух российских военных радиоприемниках в Луганской области, были поцарапаны некоторые идентификационные знаки, что свидетельствует о том, что кто-то "хотел усложнить выяснение того, кто участвовал в цепочке поставок".

Команда из отдельной британской группы (Royal United Services Institute) обнаружила в оборудовании для радиоподавления компьютерные чипы от десятка американских компаний, включая Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi.

Устройство также содержало компоненты от полдюжины производителей чипов в Европе, Японии и Тайване.

Темы: СШАоружиеРосcиятехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: