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Сводка Генштаба: Россияне пытаются взять Богородичное, но ВСУ отбили штурм

Анастасия КалатурПятница, 17 июня 2022, 07:07
ФОТО: GETTY

На Славянском направлении россияне пытаются взять под полный контроль  Богородичное, но украинские воины успешно отбили штурм.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Оккупанты сосредотачивают усилия на наступлении на Славянск. Ведут разведку боем в районе Краснополья, бой продолжается. Пытаясь создать условия для развития наступления на Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия ВС Беларуси сосредоточиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг продолжает демонстративные действия, обстреливая из артиллерии подразделения Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании рубежей, недопущении выхода наших сил обороны на границу и в тыл группировки войск на Славянском направлении. Враг пытался провести разведку боем в районе Кочубиевки. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел.

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На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по нашим подразделениям. Нанесли авиаудар по Устиновке. Продолжаются боевые действия за полный контроль над Северодонецком. Противник перемещает на направление дополнительные подразделения реактивной артиллерии.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили штурм в направлении Золотого. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активное наступление противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и РСЗО в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Мураховка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжевка, Осокоровка. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: Генштаб
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