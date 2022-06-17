Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бундесканцлер: Говорить с Путиным "совершенно необходимо"

Пятница, 17 июня 2022, 22:45

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях войны в Украине "абсолютно необходимо".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц заявил в интервью DPA.

"Совершенно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать, как и президент Франции", - отметил канцлер Германии.

Реклама:

"Когда я говорю с Путиным, я говорю, например, те же вещи, что и вам: пожалуйста, поймите, что никакого продиктованного мира не будет. И если вы думаете, что можете украсть землю, а потом надеяться, что времена изменятся и все станет как и было, так вы ошибаетесь", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что санкции, введенные против России еще с 2014 года, до сих пор действуют.

"Санкции, которые мы ввели против России во время войны, не исчезнут, если не будет честного мира - то есть мира, который хорош для народа Украины, для парламента и приемлем для президента Украины", - пояснил канцлер Германии.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объяснил, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.

ВИДЕО ДНЯ

Канцлера Германии не раз критиковали за телефонные разговоры с Путиным во время войны в Украине.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что разговоры с президентом РФ не имеют смысла, а экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала их звонками террористу.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: