ISW: ВСУ ведут контрнаступление в направлении Изюма, чтобы продотвратить наступление россиян на Славянск
Суббота, 18 июня 2022, 04:42
Украинские силы, вероятно, ведут контрнаступление северо-западнее Изюма, чтобы отвернуть российские войска от наступления Славянск.
Источник: американский Институт исследования войны (ISW)
Детали: Отмечается, что также украинские войска стремятся нарушить российские пути снабжения.
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Как пишет ISW, в этом контрнаступлении ВСУ достигли незначительных успехов.