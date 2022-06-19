ВСУ отбили штурмы и остановили врага на нескольких направлениях – сводка

Украинские военные заставили отступить врага в районе населенного пункта Тошковка, а также отразили штурм в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое, остановили врага в направлении Врубовка – Николаевка.

Источник: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях без изменений, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении в целях сковывания действий Сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Противник продолжает совершенствовать инженерное оборудование и вести воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей и обстрелах позиций украинских войск. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Тимофеевка и Цаповка. Идет поставка вооружения, военной техники и материальных средств с местности русской Федерации.

Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник обстрелял позиции подразделений ВСУ вблизи Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.

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На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял украинские подразделения в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка. Нанес авиаудара неподалеку от Пришиба и ракетного – по населенному пункту Маяки.

На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом.

Украинские подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются.

Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое украинские защитники успешно отбили.

В целях разоблачения огневых позиций сил обороны, силами штурмовых групп, захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка ВСУ остановили точным огнем. Противник отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

На Николаевском направлении враг производил огневое поражение подразделений Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций наших войск с применением БпЛА в районе населенного пункта Таврическое.

На Криворожском направлении противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районы населенных пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

"Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях", - отмечают в Генштабе.