Работает украинская арта, горят российские РСЗО: Генштаб показал уничтожение техники врага
Воскресенье, 19 июня 2022, 13:29
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уничтожение украинскими воинами российских реактивных систем залпового огня.
Источник: страница ГШ ВСУ в Facebook
Дословно: "Как 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня".
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Детали: Направление эффективной работы украинских артиллеристов не раскрывается.