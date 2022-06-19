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Работает украинская арта, горят российские РСЗО: Генштаб показал уничтожение техники врага

Валентина РоманенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 13:29
Работает украинская арта, горят российские РСЗО: Генштаб показал уничтожение техники врага
скриншот

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уничтожение украинскими воинами российских реактивных систем залпового огня.

Источник: страница ГШ ВСУ в Facebook

Дословно: "Как 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня".

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Детали: Направление эффективной работы украинских артиллеристов не раскрывается.

Темы: война
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