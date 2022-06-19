В Черниговской области возможны ракетные удары по ж/д объектам – ОВА

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил о возможных ракетных ударах россиян по объектам железной дороги в области.

Источник: Чаус в Facebook

Дословно: "Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области.

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Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены".

Детали: Чаус призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.