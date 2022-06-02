Удар по Львовской области: Выросло количество пострадавших

Число пострадавших от ракетного удара в Стрыйском районе Львовщины выросло до пяти.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Дословно: "Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет".

Напомним: 1 июня на территории Стрыйского района Львовской области прозвучали взрывы. Россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре. Сообщалось о двух раненых.