Удар по Львовской области: Выросло количество пострадавших
Четверг, 2 июня 2022, 00:30
Число пострадавших от ракетного удара в Стрыйском районе Львовщины выросло до пяти.
Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий
Дословно: "Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет".
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Напомним: 1 июня на территории Стрыйского района Львовской области прозвучали взрывы. Россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре. Сообщалось о двух раненых.