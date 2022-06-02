Глава Херсонской области: Выезд жителей через Крым – незаконный, но другого пути нет

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что выезд жителей области через аннексированный Крым является незаконным – за это предусмотрена ответственность.

Источник: Лагута в интервью проекту Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь главы ОВА: "Это незаконное пересечение границы, поэтому мы не можем этого советовать. А вот один из "гауляйтеров" Херсонщины, коллаборант и предатель Стремоусов (блогер Кирилл Стремоусов, называющий себя так называемым "заместителем председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области – ред.) заявил, что "на Крым – пожалуйста, через Крым выезжайте". Дальше – Грузия, или куда хотите. То есть, они зафиксировали, что будут пропускать. Это единственный путь выезда из Херсона".

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Детали: Лагута объяснил, что у херсонца, который будет выезжать через полуостров, не будет штампа о пересечении границы, а за это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

По словам главы ОВА, в сторону Крыма направляется очень много моряков (заграничного плавания – ред.) ради того, чтобы пойти в рейс (несколькомесячная командировка на торговом судне – ред.).

Лагута подчеркнул, что они нарушают не указ о всеобщей мобилизации, а указ о запрете выезда мужчин от 18 до 60 лет, призывного возраста. Глава ОВА считает, что "этим должны заниматься специальные органы".

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Стоит напомнить, что сам Лагута в первые недели после полномасштабного вторжения России исчез из публичного пространства и появился на публике только 15 апреля.

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