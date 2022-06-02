Ермак и Залужный поговорили с США о "сюрпризах" для россиян
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ провел телефонный разговор с представителями США, во время которого стороны обсудили новый пакет помощи Украине и будущие "неприятные сюрпризы" для россиян.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Сегодня (2 июня – ред.) вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы".
Детали: Ермак подчеркнул, что это будет не последняя помощь США.
По его словам, они озвучили потребности украинской армии для победы над Россией, а также обсудили "будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу".
Предыстория:
- Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
- СМИ сообщали, что HIMARS предоставляются Украине с политическим условием, что они не будут использоваться для ударов по целям в пределах России.
- Дальность ракет была камнем преткновения в дискуссиях за последние несколько недель. Западные официальные лица озабочены тем, что предоставление Киеву ракет, которые могут нанести удар по территории России, может спровоцировать президента РФ Владимира Путина на эскалацию конфликта, включая применение химического или даже ядерного оружия.