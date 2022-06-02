Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак и Залужный поговорили с США о "сюрпризах" для россиян

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 14:16
Фото из Telegram Ермака

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ провел телефонный разговор с представителями США, во время которого стороны обсудили новый пакет помощи Украине и будущие "неприятные сюрпризы" для россиян.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Сегодня (2 июня – ред.) вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы".

Детали: Ермак подчеркнул, что это будет не последняя помощь США.

По его словам, они озвучили потребности украинской армии для победы над Россией, а также обсудили "будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
  • СМИ сообщали, что HIMARS предоставляются Украине с политическим условием, что они не будут использоваться для ударов по целям в пределах России.
  • Дальность ракет была камнем преткновения в дискуссиях за последние несколько недель. Западные официальные лица озабочены тем, что предоставление Киеву ракет, которые могут нанести удар по территории России, может спровоцировать президента РФ Владимира Путина на эскалацию конфликта, включая применение химического или даже ядерного оружия.

Темы: УкраинаСШАоружиеАндрей Ермак
Главное сегодня

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Все новости...
Российские оккупанты контролируют порядка 20% территории Украины – Зеленский
В Бердянске в районе порта прогремел сильный взрыв
В Беларуси заметили эшелон с техникой, который перебрасывают под Украину
"Референдум" о вхождении ОРДЛО в состав РФ сейчас провести невозможно – Кремль
Последние новости
21:39
Глава МИД Германии высказалась за реформу ЕС перед новым расширением
21:36
У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай
21:30
Группа Ермака-Макфола: задержка 6-го пакета санкций снизила эффективность предыдущих
21:17
Россияне украли и уничтожили оборудования из ЧАЭС на 135 млн долларов – The Washington Post
21:16
Пациенты в один день превратились в военных. Как реабилитационный центр ветеранов пережил обстрелы
21:13
Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты
20:59
Энергоатом: отключение оккупированной ЗАЭС невозможно
20:42
фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской
20:38
Евгений Кошевой: Мы приезжали на Банковую, чтобы поддержать президента
20:37
"Слуга народа" присоединились к европартии "Альянс либералов и демократов за Европу"
Все новости...