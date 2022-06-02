Ермак и Залужный поговорили с США о "сюрпризах" для россиян

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ провел телефонный разговор с представителями США, во время которого стороны обсудили новый пакет помощи Украине и будущие "неприятные сюрпризы" для россиян.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Сегодня (2 июня – ред.) вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы".

Детали: Ермак подчеркнул, что это будет не последняя помощь США.

По его словам, они озвучили потребности украинской армии для победы над Россией, а также обсудили "будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ