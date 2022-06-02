Руководящий благотворительного фонда переправлял мужчин за границу
Военнослужащие Львовского отряда разоблачили злоумышленника, организовавшего схему по незаконному выезду за границу военнообязанных мужчин, требуя по 20 тысяч гривен.
Источник: ГПСУ
Детали: Правоохранители установили, что руководитель одного из благотворительных фондов наладил схему незаконного выезда за границу военнообязанных мужчин. Сведения по уклонению незаконно вносили в электронную систему "Путь", которые по легенде следовали водителями для перевозки гуманитарной помощи.
Клиентами "бизнесмена" были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под всеобщую мобилизацию. За такую "услугу" мужчина должен был получить вознаграждение в размере 20 000 гривен.
Злоумышленник был задержан в пункте пропуска "Шегини" при попытке вывезти в страны ЕС призывника.
Ему грозит наказание до 9 лет лишения свободы.