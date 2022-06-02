Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководящий благотворительного фонда переправлял мужчин за границу

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 14:31

Военнослужащие Львовского отряда разоблачили злоумышленника, организовавшего схему по незаконному выезду за границу военнообязанных мужчин, требуя по 20 тысяч гривен.

Источник: ГПСУ

Детали: Правоохранители установили, что руководитель одного из благотворительных фондов наладил схему незаконного выезда за границу военнообязанных мужчин. Сведения по уклонению незаконно вносили в электронную систему "Путь", которые по легенде следовали водителями для перевозки гуманитарной помощи.

Клиентами "бизнесмена" были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под всеобщую мобилизацию. За такую ​​"услугу" мужчина должен был получить вознаграждение в размере 20 000 гривен.

Злоумышленник был задержан в пункте пропуска "Шегини" при попытке вывезти в страны ЕС призывника.

Ему грозит наказание до 9 лет лишения свободы.

Темы: Пограничная службаЛьвовщинамобилизациявойна
Главное сегодня

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Все новости...
Пограничная служба
Российские войска оборудуют инженерные позиции на северной границе Украины
Киевлянин организовал схему переправки призывников в Молдову за $9000
Россияне обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешеттами
Последние новости
21:51
Раненые из Украины прибыли в Баварию на лечение
21:39
Глава МИД Германии высказалась за реформу ЕС перед новым расширением
21:36
У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай
21:30
Группа Ермака-Макфола: задержка 6-го пакета санкций снизила эффективность предыдущих
21:17
Россияне украли и уничтожили оборудования из ЧАЭС на 135 млн долларов – The Washington Post
21:16
Пациенты в один день превратились в военных. Как реабилитационный центр ветеранов пережил обстрелы
21:13
Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты
20:59
Энергоатом: отключение оккупированной ЗАЭС невозможно
20:42
фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской
20:38
Евгений Кошевой: Мы приезжали на Банковую, чтобы поддержать президента
Все новости...