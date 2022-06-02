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Генштаб посчитал, сколько ракет Россия запустила по Украине за время войны

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 15:47
Генштаб посчитал, сколько ракет Россия запустила по Украине за время войны
российская ракета, фото иллюстративное

С начала боевых действий Россия осуществила 5722 самолетовылета оперативно-тактической авиации и 551 пуск крылатых ракет типа "Искандер" и "Калибр".

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Громова: "С начала боевых действий противником всего было осуществлено 5722 самолетовылета оперативно-тактической авиации и 551 пуск крылатых ракет типа "Искандер" и "Калибр".

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Из них только с территории Республики Беларусь было осуществлено 1211 самолетовылетов, более 20% общего количества, и 61 пуск крылатых ракет типа "Искандер" с целью поражения объектов критической инфраструктуры Украины".

Напомним: Соединенные Штаты Америки оценивают, что до 60% ракет с точной наводкой, которые Россия использует для атак на Украину, не достигают цели.

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Темы: Росcиявойна
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