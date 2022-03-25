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До 60% российских ракет в Украине не достигают целей – Reuters

Елена РощинаПятница, 25 марта 2022, 07:21
Иллюстративное фото с сайта armiflot.ru

Соединенные Штаты Америки оценивают, что до 60% ракет с точной наводкой, которые Россия использует для атак на Украину, не достигают цели.

Источник: "Reuters" со ссылкой на трех американских чиновников, знающих информацию разведки

Детали: По оценкам Пентагона, Россия выпустила по Украине более 1200 ракет всех видов с начала войны. Американские чиновники не сказали, сколько из них попали в цели.

Ссылаясь на данные американской разведки, три американских официальных лица заявили, что, по оценкам США, уровень неудач России меняется ежедневно, зависит от типа запускаемой ракеты и иногда может превышать 50%. Двое из них сказали, что он достиг 60%.

Один из чиновников сказал, что разведка показала, что у российских крылатых ракет воздушного базирования был сбой в диапазоне от 20% до 60% в зависимости от дня.

Такой высокий уровень провалов может включать что угодно от неудач запуска до того, что ракета не взорвалась при ударе.

Официальные лица США, говорившие на условиях анонимности из-за конфиденциальности информации, не раскрыли, что именно влечет за собой высокие показатели неудач российских ракет.

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По данным проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований, Россия разместила в Украине два типа крылатых ракет воздушного базирования – Х-555 и Х-101.

Reuters не смог определить стандартный уровень провалов для крылатых ракет воздушного базирования. Двое экспертов сказали, что любой уровень неудач выше 20% является высоким.

В Кремле и Министерстве обороны России не дали быстрого комментария изданию.

Темы: войнаРосcияоружие
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