Бывший замминистра МинТОТ Гримчак отбудет 10 лет в тюрьме: приговор вступил в силу
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчака приговорен к 10 годам лишения свободы из-за многомиллионной взятки.
Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в САП
Дословно СБУ: "Бывший заместитель министра, которого СБУ разоблачила на многомиллионной взятке, проведет 10 лет за решеткой.
По материалам СБУ к 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки".
Детали: Собеседник УП в антикоррупционной прокуратуре подтвердил, что речь идет о Гримчаке.
В августе 2019 года его и его помощника задержали при получении – $480 тыс.
Чиновник требовал $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
Суд признал его виновным по следующим статьям УКУ:
- ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
- ч. 4, 5 ст. 369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение).
САП направила приговор для исполнения. Сейчас он вступил в силу.
Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака
Предыстория:
- Судьи ВАКС признали виновным Грымчака и приговорили его к 10 годам тюрьмы 23 февраля 2022 года.