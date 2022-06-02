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Бывший замминистра МинТОТ Гримчак отбудет 10 лет в тюрьме: приговор вступил в силу

Мазуренко Алена Четверг, 2 июня 2022, 15:53
фото: СБУ

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчака приговорен к 10 годам лишения свободы из-за многомиллионной взятки.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в САП

Дословно СБУ: "Бывший заместитель министра, которого СБУ разоблачила на многомиллионной взятке, проведет 10 лет за решеткой.

По материалам СБУ к 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки".

Детали: Собеседник УП в антикоррупционной прокуратуре подтвердил, что речь идет о Гримчаке.

В августе 2019 года его и его помощника задержали при получении – $480 тыс.

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Чиновник требовал $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Суд признал его виновным по следующим статьям УКУ:

  • ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
  • ч. 4, 5 ст. 369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение).

САП направила приговор для исполнения. Сейчас он вступил в силу.

 
 

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • Судьи ВАКС признали виновным Грымчака и приговорили его к 10 годам тюрьмы 23 февраля 2022 года.

Темы: ГрымчакАнтикоррупционная прокуратураСБУвзятка
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