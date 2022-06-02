Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия признала смерть в Украине своего самого высокопоставленного летчика

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 17:20
фото риа новости

В Карачаево-Черкесии РФ похоронили российского генерал-майора в отставке летчика-аса  Канамата Боташева, которого ликвидировали в Украине, сообщают кремлевские пропагандисты.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости", "Медуза"

Детали: Государственное информагентство опубликовало фотографию с похорон.

Местная администрация сообщила о церемонии прощания с Боташевым, указав, что он "героически погиб, исполняя свой воинский долг".

Подробности гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.

Справка: Боташев — самый высокопоставленный российский летчик, которого ликвидировали Вооруженные силы.

Напомним: 24 мая росСМИ со ссылкой на собеседников писали, что в небе над Украиной был сбит и погиб Боташев. 

ВИДЕО ДНЯ

До настоящего момента факт его гибели официально подтвержден не был.

Темы: Росcияпропагандавойна
Главное сегодня

Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW

Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Все новости...
Росcия
США расширили санкции на близких соратников Путина, министров и спикера МИД РФ
Российские хакеры атаковали государственные организации
Моя хата с краю?
Последние новости
05:35
США вводят санкции против 71 компании из России и Белоруссии
04:40
Россия воюет как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ
03:58
Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
03:10
Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW
02:26
США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие
01:53
Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
01:18
Юг: ВСУ уничтожили 24 оккупанта, вражеские гаубицы, танк и другую технику
00:40
Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский
00:16
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за сутки
23:48
ВИДЕООккупанты прячутся за спинами "принудительно мобилизованных" из Донбасса – Зеленский
Все новости...