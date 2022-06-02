Россия признала смерть в Украине своего самого высокопоставленного летчика
В Карачаево-Черкесии РФ похоронили российского генерал-майора в отставке летчика-аса Канамата Боташева, которого ликвидировали в Украине, сообщают кремлевские пропагандисты.
Источник: кремлевское издание "РИА Новости", "Медуза"
Детали: Государственное информагентство опубликовало фотографию с похорон.
Местная администрация сообщила о церемонии прощания с Боташевым, указав, что он "героически погиб, исполняя свой воинский долг".
Подробности гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.
Справка: Боташев — самый высокопоставленный российский летчик, которого ликвидировали Вооруженные силы.
Напомним: 24 мая росСМИ со ссылкой на собеседников писали, что в небе над Украиной был сбит и погиб Боташев.
До настоящего момента факт его гибели официально подтвержден не был.