Россия признала смерть в Украине своего самого высокопоставленного летчика

В Карачаево-Черкесии РФ похоронили российского генерал-майора в отставке летчика-аса Канамата Боташева, которого ликвидировали в Украине, сообщают кремлевские пропагандисты.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости", "Медуза"

Детали: Государственное информагентство опубликовало фотографию с похорон.

Местная администрация сообщила о церемонии прощания с Боташевым, указав, что он "героически погиб, исполняя свой воинский долг".

Подробности гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.

Справка: Боташев — самый высокопоставленный российский летчик, которого ликвидировали Вооруженные силы.

Напомним: 24 мая росСМИ со ссылкой на собеседников писали, что в небе над Украиной был сбит и погиб Боташев.

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До настоящего момента факт его гибели официально подтвержден не был.