Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия признала смерть в Украине своего самого высокопоставленного летчика

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 17:20
Россия признала смерть в Украине своего самого высокопоставленного летчика
фото риа новости

В Карачаево-Черкесии РФ похоронили российского генерал-майора в отставке летчика-аса  Канамата Боташева, которого ликвидировали в Украине, сообщают кремлевские пропагандисты.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости", "Медуза"

Детали: Государственное информагентство опубликовало фотографию с похорон.

Реклама:

Местная администрация сообщила о церемонии прощания с Боташевым, указав, что он "героически погиб, исполняя свой воинский долг".

Подробности гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.

Справка: Боташев — самый высокопоставленный российский летчик, которого ликвидировали Вооруженные силы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 24 мая росСМИ со ссылкой на собеседников писали, что в небе над Украиной был сбит и погиб Боташев. 

До настоящего момента факт его гибели официально подтвержден не был.

Темы: Росcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: