Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Около 800 человек прячутся в бомбоубежищах под химзаводом "Азот" – Гайдай

Мазуренко Алена Четверг, 2 июня 2022, 17:57
обстрелы "Азота" 24 мая

В нескольких бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке прячутся около 800 человек.

Источник: глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в комментарии CNN

Детали: Гайдай сообщил, что местные жители укрылись в бомбоубежищах советских времен под заводом "Азот".

Прямая речь: "Там есть местные жители, которых попросили покинуть город, но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного".

Он сообщил, что 2 июня оккупанты снова обстреляли завод "Азот" и "поразили одно из административных зданий и склад, где хранился метанол", хотя неясно, сколько метанола там осталось.

Завод находится в частной собственности, и владельцы говорят, что на заводе осталось лишь небольшое количество химикатов.

Он добавил, что завод не имеет значения с военной точки зрения, поэтому "Азот - это точно не Азовсталь", где более 80 дней держали оборону украинские защитники.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Северодонецкобстрелобстрелоккупация
Главное сегодня

Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW

Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Все новости...
Северодонецк
ВСУ подвинули россиян на нескольких улицах Северодонецка – ОГА
Оккупировано 80% Северодонецка, но ВСУ контратаковали и захватили пленных
Россияне установили контроль над восточной частью Северодонецка – Генштаб
Последние новости
06:15
Китай готов помочь России, но боится санкций – The Washington Post
05:35
США вводят санкции против 71 компании из России и Белоруссии
04:40
Россия воюет как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ
03:58
Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
03:10
Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW
02:26
США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие
01:53
Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
01:18
Юг: ВСУ уничтожили 24 оккупанта, вражеские гаубицы, танк и другую технику
00:40
Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский
00:16
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за сутки
Все новости...