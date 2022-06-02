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Около 800 человек прячутся в бомбоубежищах под химзаводом "Азот" – Гайдай

Алена МазуренкоЧетверг, 2 июня 2022, 17:57
Около 800 человек прячутся в бомбоубежищах под химзаводом Азот – Гайдай
обстрелы "Азота" 24 мая

В нескольких бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке прячутся около 800 человек.

Источник: глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в комментарии CNN

Детали: Гайдай сообщил, что местные жители укрылись в бомбоубежищах советских времен под заводом "Азот".

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Прямая речь: "Там есть местные жители, которых попросили покинуть город, но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного".

Он сообщил, что 2 июня оккупанты снова обстреляли завод "Азот" и "поразили одно из административных зданий и склад, где хранился метанол", хотя неясно, сколько метанола там осталось.

Завод находится в частной собственности, и владельцы говорят, что на заводе осталось лишь небольшое количество химикатов.

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Он добавил, что завод не имеет значения с военной точки зрения, поэтому "Азот - это точно не Азовсталь", где более 80 дней держали оборону украинские защитники.

Темы: Северодонецкобстрелобстрелоккупация
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