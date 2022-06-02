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Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 19:04

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ежедневно на Донбассе погибает около 100 военных Вооруженных сил и еще около 450-500 получают ранения.

Источник: выступление Зеленского на Международном форуме безопасности в Братиславе перед руководителями Европейского Союза

Прямая речь Зеленского: "На востоке нашего государства очень сложная ситуация.

До 100 человек на востоке государства, где Россия собрала все свои войска сегодня, все, что у них есть – на востоке государства до 100 человек погибает ежедневно. И около нескольких сотен человек – 450, 500 человек даже иногда бывает – раненых каждый день. Там идет битва за ценности.

Я хочу, чтобы все осознавали, что после деоккупации (территорий вокруг – УП) Киева и некоторых областей нашего государства, война продолжается и сотни людей не дождутся, сотни семей не дождутся своих близких. Каждый день. И потому это для нас большой, большой вызов".

Детали: Зеленский добавил, что в Харьковском направлении Вооруженные силы достигают больших успехов в последнее время.

Он призвал лидеров ЕС не терять времени с предоставлением необходимой помощи Украине оружием и финансами, чтобы уменьшить страдания и потери со стороны украинских защитников.

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Напомним: Зеленский ранее объяснил, что не хочет рисковать жизнями десятков тысяч украинских военных во время деоккупации территорий, поэтому украинские власти ожидают получения эффективного оружия с большой дальностью поражения.

Темы: Вооруженные силыбоевые действияДонбассЗеленский
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