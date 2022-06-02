Глава Интерпола: поступающее в Украину оружие после войны окажется у преступников

Оружие, направленное в Украину после вторжения России, попадет в мировую теневую экономику и в руки преступников после войны.

Об этом заявил глава Интерпола Юрген Шток, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Шток считает, что когда война закончится, волна тяжелого оружия заполонит международный рынок, и он призвал страны-члены Интерпола, особенно поставляющие оружие, сотрудничать в отслеживании вооружений.

"Как только оружие умолкнет в Украине, придет незаконное оружие. Мы знаем это из многих других театров конфликтов. Преступники даже сейчас, когда мы говорим, сосредоточены на нем", – сказал Шток.

"Преступные группировки пытаются использовать эти хаотические ситуации и наличие оружия, даже того, которое используют военные, в том числе тяжелого. Оно будет доступно на криминальном рынке и создаст вызов. Ни одна страна или регион не может справиться с этим в отдельности, поскольку эти группы действуют на глобальном уровне", - добавил он.

Он сказал, что Интерпол призвал членов использовать базу данных, чтобы помочь отслеживать оружие.

"Мы контактируем со странами-членами, чтобы поощрить их использовать эти инструменты. Преступники интересуются всеми видами оружия… в основном любое оружие, которое можно носить, может быть использовано в преступных целях", - сказал Шток.