Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Интерпола: поступающее в Украину оружие после войны окажется у преступников

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 19:33

Оружие, направленное в Украину после вторжения России, попадет в мировую теневую экономику и в руки преступников после войны.

Об этом заявил глава Интерпола Юрген Шток, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Шток считает, что когда война закончится, волна тяжелого оружия заполонит международный рынок, и он призвал страны-члены Интерпола, особенно поставляющие оружие, сотрудничать в отслеживании вооружений.

"Как только оружие умолкнет в Украине, придет незаконное оружие. Мы знаем это из многих других театров конфликтов. Преступники даже сейчас, когда мы говорим, сосредоточены на нем", – сказал Шток.

"Преступные группировки пытаются использовать эти хаотические ситуации и наличие оружия, даже того, которое используют военные, в том числе тяжелого. Оно будет доступно на криминальном рынке и создаст вызов. Ни одна страна или регион не может справиться с этим в отдельности, поскольку эти группы действуют на глобальном уровне", - добавил он.

Он сказал, что Интерпол призвал членов использовать базу данных, чтобы помочь отслеживать оружие.

"Мы контактируем со странами-членами, чтобы поощрить их использовать эти инструменты. Преступники интересуются всеми видами оружия… в основном любое оружие, которое можно носить, может быть использовано в преступных целях", - сказал Шток.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Интерполоружиевойна
Главное сегодня

На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить – возведение штаба

Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW

Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

Все новости...
Интерпол
Исключить Россию из Интерпола призывают администрацию Байдена в США
Интерпол вводит ограничения в сотрудничестве с РФ, однако не исключает ее
За отстранение РФ от Интерпола выступают уже ряд стран
Последние новости
07:26
На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить – возведение штаба
07:12
День Луганщины: глава ОВА очертил уничтожения россиянами в области
06:15
Китай готов помочь России, но боится санкций – The Washington Post
05:35
США вводят санкции против 71 компании из России и Белоруссии
04:40
Россия воюет как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ
03:58
Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
03:10
Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW
02:26
США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие
01:53
Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
01:18
Юг: ВСУ уничтожили 24 оккупанта, вражеские гаубицы, танк и другую технику
Все новости...