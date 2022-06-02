Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай

Мазуренко Алена Четверг, 2 июня 2022, 21:36
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ, ФОТО С FACEBOOK

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение.

Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных, имеют все необходимое, чтобы гнать орков из областного центра".

Детали: По его словам, на некоторых позициях украинские защитники выбивают врага с позиций и 1 июня украинские защитники взяли в плен 6 оккупантов.

Гайдай добавил, что ситуация тяжелая, но контролируемая.

Россияне пытаются прорвать украинскую оборону по всем направлениям. Выйти на Лисичанск россияне пытаются со стороны Золотого и Тошковки; наступают со стороны Попасной и Камышевахи, и из Белогоровки, чтобы отрезать трассу "Лисичанск-Бахмут".

ВИДЕО ДНЯ

Приоритетное направление наступления оккупантов – Северодонецк.

В городе и селах общины остаются до 15 тысяч человек.

Эвакуация из Северодонецка остановлена.

Все населенные пункты области под постоянными вражескими обстрелами. Лисичанск – под украинским контролем.

По его словам, россияне не выдохлись, их много, они продолжают системно уничтожать область.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойнаоккупация
Главное сегодня

Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW

Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Все новости...
Северодонецк
Около 800 человек прячутся в бомбоубежищах под химзаводом "Азот" – Гайдай
ВСУ подвинули россиян на нескольких улицах Северодонецка – ОГА
Оккупировано 80% Северодонецка, но ВСУ контратаковали и захватили пленных
Последние новости
04:40
Россия воюет как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ
03:58
Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
03:10
Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW
02:26
США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие
01:53
Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
01:18
Юг: ВСУ уничтожили 24 оккупанта, вражеские гаубицы, танк и другую технику
00:40
Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский
00:16
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за сутки
23:48
ВИДЕООккупанты прячутся за спинами "принудительно мобилизованных" из Донбасса – Зеленский
23:26
Медведев угрожает Украине ударами по центрам принятия решений из-за страха перед РСЗО
Все новости...