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У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай

Алена МазуренкоЧетверг, 2 июня 2022, 21:36
У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ, ФОТО С FACEBOOK

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение.

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Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных, имеют все необходимое, чтобы гнать орков из областного центра".

Детали: По его словам, на некоторых позициях украинские защитники выбивают врага с позиций и 1 июня украинские защитники взяли в плен 6 оккупантов.

Гайдай добавил, что ситуация тяжелая, но контролируемая.

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Россияне пытаются прорвать украинскую оборону по всем направлениям. Выйти на Лисичанск россияне пытаются со стороны Золотого и Тошковки; наступают со стороны Попасной и Камышевахи, и из Белогоровки, чтобы отрезать трассу "Лисичанск-Бахмут".

Приоритетное направление наступления оккупантов – Северодонецк.

В городе и селах общины остаются до 15 тысяч человек.

Эвакуация из Северодонецка остановлена.

Все населенные пункты области под постоянными вражескими обстрелами. Лисичанск – под украинским контролем.

По его словам, россияне не выдохлись, их много, они продолжают системно уничтожать область.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойнаоккупация
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