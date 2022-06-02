Медведев угрожает Украине ударами по центрам принятия решений из-за страха перед РСЗО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений и грозится, что эти центры находятся не в Киеве.

Источник: Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera, которое цитируют прокремлевские СМИ

Прямая речь Медведева на вопрос о РСЗО для Украины: "В случае, если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, - в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений.

Всем понятно, что это за центры — это и министерство обороны, и генштаб, и все, что угодно.

Но конечно, нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать".

Детали: 1 июня в Telegram Медведев радовался, что США не согласовывают предоставление Украине РСЗО и грозился ударами по "центрам принятия решений".

Однако позже в тот же день президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).

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