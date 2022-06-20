Рада ратифицировала соглашение об отмене пошлин и квот на экспорт в Британию

Верховная рада ратифицировала Соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле между Украиной и Великобританией, которое будет действовать как минимум в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщило Министерство агрополитики и продовольствия, пишет "Европейская правда".

Отмена ввозных пошлин и тарифных квот украинским производителям увеличит экспорт украинской агропродукции, традиционно поставляемой в Британию.

В первую очередь речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д.

"Также открытие новых рынков будет способствовать развитию украинского производства, в том числе товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить поступление валютной выручки, которая будет направлена ​​на укрепление отечественной экономики", - отметили в министерстве.

Напомним, 24 мая Совет Европейского Союза принял решение, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров.

Речь идет о пошлинах для промышленной продукции; приостановке применения системы входных цен для фруктов и овощей и всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции, а также о прекращении антидемпинговых пошлин на импорт товаров происхождением из Украины и применение глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.

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