Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 19:12

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о создании группы по расследованию военных преступлений во время необъявленной поездки в Украину во вторник.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Группа будет работать над выявлением и привлечением к ответственности всех, кто совершил военные преступления в Украине.

Реклама:

Группу, по словам Гарланда, возглавит самый известный в Минюсте США охотник за нацистами Эли Розенбаум, и она будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.

Розенбаум 36 лет работает в Минюсте США и ранее занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. Он помог министерству в более чем 100 случаях лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.

Гарланд также сообщил, что Министерство юстиции США направит трех прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России уклониться от глобальных санкций.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить мобильную лабораторию для анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений РФ в Украине.

Читайте также - 12 друзей против России: как универсальная юрисдикция позволяет наказывать за преступления в Украине.

Темы: СШАУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
США будут наказывать санкциями за поддержку фиктивных российских выборов в Украине - Блинкен
В Пентагоне назвали действия украинцев на поле боя "чрезвычайно эффективными"
В Пентагоне ждут разговора и встречи Остина и Умерова
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: