Донетчина: за день россияне убили 1 и ранили 19 гражданских
Вторник, 21 июня 2022, 21:23
В результате российских обстрелов в Донецкой области во вторник погиб один мирный житель, 19 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 21 июня россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Часовом Яру.
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Еще 19 человек сегодня получили ранения".
Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.