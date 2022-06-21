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Донетчина: за день россияне убили 1 и ранили 19 гражданских

Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 21:23
Донетчина: за день россияне убили 1 и ранили 19 гражданских
графика из Telegram Кириленко

В результате российских обстрелов в Донецкой области во вторник погиб один мирный житель, 19 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 21 июня россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Часовом Яру.

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Еще 19 человек сегодня получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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