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Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 23:49
Луиджи Ди Майо, Getty Images

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что покидает свою партию "Движение 5 звезд", которую он ранее раскритиковал за подрыв усилий правительства по поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Я ухожу из "Движения 5 звезд", — сказал он на пресс-конференции, говоря о "болезненном" выборе и подчеркнув, что с завтрашнего дня его уже бывшая партия "больше не будет первой силой в парламенте".

Ди Майо на прошлой неделе обвинил лидера "Движения 5 звезд" и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском Союзе.

"Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории находится – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора России. Позиции некоторых лидеров М5 рисковала ослабить нашу страну", - сказал он во вторник вечером.

По словам Ди Майо, он сформирует новую парламентскую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги.

По данным итальянских СМИ, более 60 депутатов покинули "Движение 5 звезд" и присоединились к новой группе Ди Майо. Таким образом, из 227 парламентариев "пятерки" (155 в Палате представителей и 72 в Сенате) более четверти покинули партию.

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"Движение 5 звезд" до сих пор было крупнейшей политической силой в парламенте после того, как партия набрала 33% голосов на национальных выборах 2018 года. Однако с тех пор поддержка партии существенно снизилась. Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о поддержке избирателей всего в 13%.

Италия, как и многие страны ЕС, предоставляет оружие Украине, чтобы помочь ей в борьбе с российской агрессией, однако в партии Ди Майо часть не поддерживала военную помощь Украине.

Темы: Италия
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