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ISW: Россияне атакуют окрестности Лисичанска в ближайшую неделю, бои будут напоминать Мариуполь

Среда, 22 июня 2022, 04:55

Российские войска успешно продвигаются к Лисичанску с юга и, вероятно, атакуют окрестности Лисичанска в ближайшую неделю.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Это российское наступление является явной неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск.

Уточняется, что россиянам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.

Аналитики ISW ранее прогнозировали, что россияне будут пытаться атаковать Лисичанск с юга, чтобы свести на нет преимущество в обороне, которое украинским защитникам предоставляет Северский Донец.

ISW пишет, что в то же время российские операции на оси Изюм-Славянск все больше тормозятся, поскольку россияне отдают приоритет операциям вокруг Северодонецка.

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