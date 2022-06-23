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Британская разведка: силы РФ продвинулись в сторону Лисичанска на 5 километров

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 08:52

По данным британской разведки, российские войска за последние три дня смогли продвинуться в сторону Лисичанска на около 5 километров благодаря резервам и мощной плотности огня.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре 23 июня.

"С 19 июня российские силы вероятнее всего смогли продвинуться на расстояние более 5 км в направлении южных окрестностей Лисичанска. Некоторые украинские подразделения отошли, возможно, чтобы избежать окружения. Большие успехи РФ на этом направлении вероятно являются следствием недавнего усиления подразделений и высокой концентрации огневых средств", – отмечает разведка.

Хотя российские войска оказывают все большее давление на выступ в Лисиячанске-Северодонецке и им удается "ползучее" продвижение, планы о создании более глубокого окружения и захвате запада Донецкой области пока затормозились.

В обзоре 22 июня британская разведка сообщала о намерениях России перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

Премьер Британии Борис Джонсон также заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов. В то же время, он предупредил британцев, что нужно "приготовиться к долгой войне".

Темы: ВеликобританияЛисичанск
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