Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мишель: Европейский совет предоставит Украине статус государства-кандидата

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 11:40

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза 23 июня официально предоставят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Об этом Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", - сказал Мишель.

17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украины и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в ЕС.

В проекте подготовленных выводов заседания говорится, что "Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова".

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения России.

В ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство.

ВИДЕО ДНЯ

Смотрите больше: Что даст статус кандидата в члены ЕС? Поможет ли это в войне? Отвечаем на главные вопросы

Темы: ЕСЕвропа
Главное сегодня

УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС

Переговоры лидеров ЕС о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось - СМИ

ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

фотоУ Путина нашли еще одну роскошную недвижимость

Окончательное решение: Евровидение-2023 не состоится в Украине

Зеленский: Мы будем строить государство с мощной защитой, как в Израиле

Все новости...
ЕС
Премьер Албании жестко раскритиковал ЕС из-за заторможенного вступления и предупредил украинцев
Дипсоветник Зеленского рассказал, как удалось убедить страны-скептики ЕС о статусе кандидата
ПАСЕ утвердила резолюцию по облегчению гуманитарных последствий войны
Последние новости
22:04
Следующие – "ядерка" и армия США: мемы украинцев о донатах Притуле на Байрактары
22:02
Индия сертифицирует танкеры подсанкционного Совкомфлота, чтобы те дальше перевозили нефть
21:59
видеоЗеленский поблагодарил ЕС за статус кандидата для Украины
21:28
7 детей в разных уголках страны: как мама-воспитательница, встретившая войну за границей, эвакуировала семью
21:28
За сутки россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области
21:27
УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС
21:16
Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе, собирая отпечатки пальцев
21:06
Резиденты Дія.Сити за февраль-апрель уплатили в бюджет более миллиарда гривень
21:05
Украинские защитники могут отойти в Северодонецке – ОВА
20:50
До конца года на голосование вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов
Все новости...