Регионы: россияне обстреляли Харьков и Николаев

23 июня российские оккупационные войска обстреляли Харьков и Николаев, а также Черниговскую, Сумскую и Запорожскую области.

Источник: отчеты руководителей ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине и Житомирщине.

Сумщина: вчера в Сумской области использовали запрещенное оружие - зажигательные снаряды с фосфором. Один ребенок в больнице. Ночь в области была тихой.

Запорожская область: враг ночью совершил обстрел территории области из реактивных систем залпового огня. Впечатлены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают представители ГСЧС. В областном центре "прилетов" или других чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

Черниговщина: ночью враг обстрелял из минометов (5 взрывов) территорию возле села Сеньковка, Черниговский район, и возле села Янжуловка (20 взрывов), Новгород-Северский район. Сообщений о погибших и раненых не поступало. Детали уточняются.

В Днепропетровской области снова обстреляли Криворожский район. Две общины — Гречаноподовское и Широковское. Есть разрушение. Люди не пострадали.

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Харьков: ночью — 4 мощных взрыва в Индустриальном и Киевском районах города. Пострадавших предварительно нет. Также ночные обстрелы подверглись Дергачам, Харьковскому району. В течение суток в результате обстрелов россиян в области 10 раненых, среди них 2 детей. Погибли два человека.

Луганщина: атака на Лисичанск отбита, россияне овладели Николаевкой. Лисичанск и Боровское – авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северонецке кафиры повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий, Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные деревни.

Донетчина: стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, РСЗО "Град", РСЗО "Смерч" — по всей линии фронта. Авиаудар по Константиновке. Обстреляны Красногоровка, Авдеевка, с. Калиново, с. Воздвиженка, с. Первомайское, г. Бахмут, пгт. Южное, с. Орловка. Повреждены 13 объектов, в том числе 10 частных жилых домов, 1 многоэтажка, школа, промышленное предприятие. Погибли 2 гражданских, 2 ранены.

Николаевщина: утром в Николаеве слышны взрывы. Информация уточняется. В результате вчерашней атаки города крылатыми ракетами ранен один гражданский. Баштанский район: в результате вчерашних ночных обстрелов пгт Березнеговатое повреждены четыре жилых дома и хозяйственные здания. Информация о пострадавших уточняется. Николаевский район: вчера вечером в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской общины один человек погиб, четыре получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены. Утром сегодня обстрелы села Гороховка Воскресенской общины. Зафиксировано возгорание. Информация о последствиях уточняется.

Херсон: боевые действия продолжаются в селах Бериславского района. Вражеская армия использует все оружие, в результате чего в захваченных населенных пунктах уничтожены сотни домов и объектов инфраструктуры. Местные жители отмечают, в некоторых селах произошла ротация, поэтому новые "освободители" поселились в домах уехавших людей. Стабильно критическая ситуация в общинах Нововоронцовки, Высокополья, Калиновского, Великой Александровки, Чернобаевки, Станислава. Из-за боев села стоят полупустые, все школы, садики, больницы, уничтожены или заминированы. Большинство предприятий и учреждений области захвачены, многие повреждены и уничтожены.