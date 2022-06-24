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ЕС одобрил выделение Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 17:10

Европейский совет по итогам саммита принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет отмечает, что Европейская комиссия вскоре представит предложение о предоставлении Украине новой исключительной макрофинансовой помощи в размере до девяти миллиардов евро в 2022 году", – говорится в заключительном коммюнике.

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Также Евросовет призывает Комиссию быстро представить свои предложения по поддержке Европейского Союза развития Украины в сотрудничестве с международными партнерами, организациями и экспертами.

Напомним, об утверждении макрофинансовой помощи стало известно еще в конце мая.

Как сообщал Bloomberg, программа макрофинансовой помощи будет состоять из ссуд сроком на 25 лет с отсрочкой платежей на 10 лет. При этом проценты по ссудам будут покрываться из бюджета ЕС.

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Украина не раз использовала макрофинансовую помощь ЕС. В мае, например, она получила последние 600 млн евро из предыдущего экстренного пакета.

В четверг лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Темы: ЕСУкраинаденьги
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