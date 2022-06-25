Сводка Генштаба: ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление врага в направлении Владимировка - Покровское, россияне отошли.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что на Бахмутском направлении подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино - Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на километр.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация по деятельности ВС Беларуси существенных изменений не претерпела. Есть угроза применения ракетного вооружения с территории этой страны.

На Северском направлении, для прикрытия участка российско-украинской границы, в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех БТГ из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии наши позиции в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

На Харьковском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании позиций. Совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах Харькова и Вяловского водохранилища.

Действия вражеской штурмовой группы в районе Уд наши воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудар из вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское.

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На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудар неподалеку от Дибровного.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании рубежей и перегруппировке войск.

На Краматорском направлении активных действий не вел. Совершал огненное поражение наших подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Лисичанска, Спорного и Вовчояровки. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

Для вытеснения наших подразделений враг вел штурм в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротин и Вороново.

Оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и удерживать рубежи. На Запорожском направлении – ведут оборону.

Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка, вел бой в направлении Васильевка – Каменка. Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки наших войск.

Враг вел наступление в направлении Потёмкино - Высокополье Херсонской области, успеха у него не было, отошел.

Вел воздушную разведку БпЛА в районе Староселья.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".