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Сводка Генштаба: На востоке россияне бросают силы на окружение ВСУ возле Лисичанска

Анастасия КалатурВоскресенье, 26 июня 2022, 07:10
Сводка Генштаба: На востоке россияне бросают силы на окружение ВСУ возле Лисичанска
ФОТО: GETTY

Россияне на Донецком направлении сосредоточены на том, чтобы окружить украинские силы в районе Лисичанска.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Также на Донецком направлении враг совершал обстрелы недалеко от Вовчояровки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Нанес авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация по деятельности ВС Беларуси изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории и пространства этой страны.

На Северском направлении агрессор произвел огненное поражение артиллерией наших позиций в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении противник продолжает вести оборону, стрелял из артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Руськие Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чепиль, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шеста.

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На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивал на наступлении в направлениях Довгенького и Мазановки. Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершал огненное поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания наших войск и недопущения их переброски на угрожающие направления.

Стрелял из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опытное, Уманское, Тонечко, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новосилка, Большая Новосилка, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополь, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании рубежей и оказывает огненное влияние на наши подразделения, чтобы не допустить перегруппировки. Наша авиация наносила удары по скоплениям врага, потери оккупантов уточняются.

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на том, чтобы блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: войнаГенштаб
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