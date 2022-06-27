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В Грузии объяснили, почему пустили к себе судно с подсанкционной российской нефтью

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 17:56

Служба доходов Министерства финансов Грузии заявила, что не разрешила разгрузить у себя российские нефтепродукты с судна в порту Батуми, подпадающих под санкции из-за агрессии РФ в Украине.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое располагает "Европейской правдой".

"Судно под турецким флагом вошло в порт Батуми 26 июня этого года. Установленная законодательством проверка обнаружила, что ни судно, ни его владелец не внесены в международный санкционный список. Соответственно, было предоставлено разрешение для судна зайти в грузинский порт, относительно чего были предоставлены необходимые разъяснение Агентством морского транспорта", – отметили в Службе доходов.

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В то же время проверка документов выявила, что размещенные на судне товары являются грузом, предназначенным для перевозки в Турцию и что груз содержит нефтепродукты, отправленные компанией, в свою очередь внесенной в международный санкционный перечень.

"В связи с приведенным, было отказано в разгрузке и прохождении соответствующих таможенных процедур. В настоящее время судно под турецким флагом вместе с указанным грузом отплывает из порта Батуми", – добавили в ведомстве.

Накануне грузинский оппозиционный телеканал Mtavari сообщил, что в терминале грузинского порта Батуми находится танкер Esen Ka с подпадающими под санкции российскими нефтепродуктами.

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Источник канала заявил, что грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу как нефтяную продукцию из Казахстана, а курируют ситуацию вокруг танкера приближенные к олигарху Бидзине Иванишвили лица – Уча Мамацашвили и Григол Лилуашвили.

Несмотря на заверения властей о том, что Грузия выполняет санкции западных партнеров против РФ, периодически в СМИ появляется информация о том, что россияне обходят санкции с помощью Грузии. Ранее об этом заявил лидер фракции "Слуги народа" в Верховной Раде.

Темы: ГрузиянефтьРосcия
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