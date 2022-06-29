США внесли в "черный список" компанию из Узбекистана, помогавшую РФ обходить санкции
Соединенные Штаты во вторник наложили санкции против узбекской компании Promcomplektlogistic, которая, как утверждает американская сторона, помогала обходить ограничения, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В заявлении Государственного департамента США отмечается, что в начале марта санкции были введены против российского предприятия "Радиоавтоматика", специализирующегося на приобретении иностранных компонентов для оборонной промышленности РФ.
Утверждается, что с тех пор Promcomplektlogistic "активно помогал "Радиоавтоматике" во избежании санкций США", в том числе путем продажи российской компании электронных компонентов, таких как микросхемы.
Госдепартамент США заявил, что введение санкций в отношении Promcomplektlogistic стало "предупреждением" для компаний во всем мире: "Если вы ведете бизнес с находящимся под санкциями юридическим или физическим лицом, имейте в виду, что вы также можете попасть под санкции".
В результате все активы Promcomplektlogistic в США будут заморожены, а американским компаниям будет запрещено вести с ней бизнес.
Как отмечает "Радио Свобода", согласно открытым данным, Promcomplektlogistic была основана в 2018 году и занимается предоставлением услуг наземного транспорта. Единственным владельцем компании, зарегистрированной в Ташкенте, является Олег Грабилин, которому также принадлежит несколько компаний в России.
Как сообщалось, Соединенные Штаты во вторник расширили санкции против России, объявив о запрете импорта российского золота и прибавив в санкционный список 70 юридических и 29 физических лиц.