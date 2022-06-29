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США внесли в "черный список" компанию из Узбекистана, помогавшую РФ обходить санкции

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 19:48

Соединенные Штаты во вторник наложили санкции против узбекской компании Promcomplektlogistic, которая, как утверждает американская сторона, помогала обходить ограничения, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении Государственного департамента США отмечается, что в начале марта санкции были введены против российского предприятия "Радиоавтоматика", специализирующегося на приобретении иностранных компонентов для оборонной промышленности РФ.

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Утверждается, что с тех пор Promcomplektlogistic "активно помогал "Радиоавтоматике" во избежании санкций США", в том числе путем продажи российской компании электронных компонентов, таких как микросхемы.

Госдепартамент США заявил, что введение санкций в отношении Promcomplektlogistic стало "предупреждением" для компаний во всем мире: "Если вы ведете бизнес с находящимся под санкциями юридическим или физическим лицом, имейте в виду, что вы также можете попасть под санкции".

В результате все активы Promcomplektlogistic в США будут заморожены, а американским компаниям будет запрещено вести с ней бизнес.

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Как отмечает "Радио Свобода", согласно открытым данным, Promcomplektlogistic была основана в 2018 году и занимается предоставлением услуг наземного транспорта. Единственным владельцем компании, зарегистрированной в Ташкенте, является Олег Грабилин, которому также принадлежит несколько компаний в России.

Как сообщалось, Соединенные Штаты во вторник расширили санкции против России, объявив о запрете импорта российского золота и прибавив в санкционный список 70 юридических и 29 физических лиц.

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