Италия тоже предоставит Украине тяжелое вооружение – премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение, подобно гаубицам, направляемым Амстердам и Берлин.

Об этом Рютте заявил корреспонденту Politico в кулуарах саммита НАТО в среду, передает "Европейская правда".

Он напомнил, что Германия и Нидерланды объявили о предоставлении Украине шести самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 в дополнение к уже прибывшим на прошлой неделе двенадцати.

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Рютте добавил, что у его страны не так много тяжелого вооружения, которое можно передать Киеву, но подчеркнул, что "Италия тоже решила присоединиться".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о передаче Римом Panzerhaubitze 2000, нидерландский премьер отметил, что это еще не понятно, но "они (Италия) сказали, что вдобавок к тому, что делают Нидерланды и Германия, они будут поставлять подобное оборудование" .

Министерство обороны Италии по запросу Politico отказалось комментировать заявления Рютте, объяснив, что перечень вооружения, которое назначено Украине, засекречен.

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Как сообщалось, сенат Италии на прошлой неделе большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продолжить помощь Украине в ее войне с Россией, отвергнув попытки руководства одной из коалиционных партий – "Движения 5 Звезд" – прекратить предоставлять Киеву оружие.

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