У России отобрали Чемпионат Европы по художественной гимнастике
Пятница, 3 июня 2022, 12:48
У России отобрали право на проведение Чемпионата Европы по художественной гимнастике в 2023 году из-за агрессии против Украины.
Источник: Европейский гимнастический союз
Детали: В сообщении ЕГС говорится, что европейские санкции помешают России выполнить обязательства по проведению ЧЕ-2023. Соответственно, была перезапущена процедура выбора другой страны, где пройдут спортивные соревнования.
Справочно: В художественной гимнастике европейское первенство проводится ежегодно. В последний раз Россия принимала европейский турнир в 2012 году. Чемпионат проходил в Нижнем Новгороде.
В 2020 году европейское первенство принимал Киев. Следующий чемпионат Европы стартует 15 июня в Тель-Авиве.
Что предшествовало:
- Из-за вторжения России в Украину международные спортивные федерации, ассоциации и союзы массово отказываются от проведения соревнований мирового уровня в РФ.
- В частности, исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за вторжения РФ в Украину.
- Также исполнительный комитет УЕФА перенес финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад де Франс в пригороде Парижа.
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