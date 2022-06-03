У России отобрали Чемпионат Европы по художественной гимнастике

У России отобрали право на проведение Чемпионата Европы по художественной гимнастике в 2023 году из-за агрессии против Украины.

Источник: Европейский гимнастический союз

Детали: В сообщении ЕГС говорится, что европейские санкции помешают России выполнить обязательства по проведению ЧЕ-2023. Соответственно, была перезапущена процедура выбора другой страны, где пройдут спортивные соревнования.

Реклама:

Справочно: В художественной гимнастике европейское первенство проводится ежегодно. В последний раз Россия принимала европейский турнир в 2012 году. Чемпионат проходил в Нижнем Новгороде.

В 2020 году европейское первенство принимал Киев. Следующий чемпионат Европы стартует 15 июня в Тель-Авиве.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ