Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гимнастов России и Беларуси отстранили от международных соревнований

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 04:10

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за вторжения РФ в Украину.

Источник: FIG

Дословно: "Российские и белорусские спортсмены, официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG с 7 марта 2022 до дальнейшего сообщения".

Детали: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики учел рекомендации Международного олимпийского комитета при принятии решения.

Кроме того, в FIG отмечают, что спортсмены и официальные лица РБ и РФ "не будут участвовать в Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку, Азербайджан, с 10 по 13 марта 2022 года".

Напомним: В связи с агрессией против Украины все российские и белорусские национальные сборные и клубы отстранены от хоккейных и футбольных международных соревнований.

Международный союз конькобежцев решил отстранить фигуристов, представляющих Россию и Беларусь, от состязаний, проходящих под его эгидой.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: спортвойнаРосcияБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено, видеоМэра Мелитополя похитили оккупанты  – Офис президента

В Минобороны говорят, что военкоматы накрыла волна желающих стать в строй. Просят потерпеть

Беларусь может начать вторжение на Украину до 21:00 11 марта

США отменяют привилегии в торговле с РФ, вводят новое эмбарго и запрет на экспорт роскоши

В России заблокировали Instagram

видеоРоссийские самолеты нанесли удар по Беларуси со стороны Украины – ВСУ

Все новости...
спорт
Италия готова провести матчи чемпионата Украины по футболу
Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду за день до начала
Свитолина перечислит призовые украинской армии
Последние новости
18:49
В Днепре врачи спасли медработницу, которой осколками вражеской мины сокрушило голову
18:43
США запретили ввозить в Россию доллары
18:38
В Харьковской области от рук оккупантов погибло уже более 200 гражданских, из которых 11 детей
18:36
США готовится запретить какие-либо инвестиции в РФ
18:28
Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны
18:22
обновлено, видеоМэра Мелитополя похитили оккупанты  – Офис президента
18:21
Оккупанты убили в Мариуполе более 1,5 тысяч мирных людей
18:19
Байден предупредил РФ о "суровой цене" за применение химоружия в Украине
18:09
В Минобороны говорят, что военкоматы накрыла волна желающих стать в строй. Просят потерпеть
18:08
Из Бучи эвакуировали еще почти 2 тысячи человек
Все новости...