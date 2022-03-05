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Гимнастов России и Беларуси отстранили от международных соревнований

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 03:10

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за вторжения РФ в Украину.

Источник: FIG

Дословно: "Российские и белорусские спортсмены, официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG с 7 марта 2022 до дальнейшего сообщения".

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Детали: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики учел рекомендации Международного олимпийского комитета при принятии решения.

Кроме того, в FIG отмечают, что спортсмены и официальные лица РБ и РФ "не будут участвовать в Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку, Азербайджан, с 10 по 13 марта 2022 года".

Напомним: В связи с агрессией против Украины все российские и белорусские национальные сборные и клубы отстранены от хоккейных и футбольных международных соревнований.

ВИДЕО ДНЯ

Международный союз конькобежцев решил отстранить фигуристов, представляющих Россию и Беларусь, от состязаний, проходящих под его эгидой.

Темы: спортвойнаРосcияБеларусь
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