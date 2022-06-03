Невзоров подался на украинское гражданство: "Ужасно благодарен окровавленным людям Украины"
Пятница, 3 июня 2022, 12:52
Российский журналист Александр Невзоров, которого хотят арестовать в РФ, желает получить украинское гражданство.
Источник: Невзоров в Telegram
Прямая речь: "Об украинском гражданстве. Без лишних слов...
Я встаю на сторону жертвы. И я очень благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили мне занять среди них место".
Детали: В пятницу 3 июня в российских телеграмм-каналах появилась информация, что Невзоров с женой хотят получить гражданство Украины.
Позже советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову и его супруге.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 22 марта следственный комитет РФ возбудил уголовное производство против журналиста Александра Невзорова из-за того, что он рассказывал о нападении российских оккупантов на роддом в Мариуполе.
- 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых "фейков" об армии РФ.
- Невзоров находится за границей в РФ он был объявлен в розыск.