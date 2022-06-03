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Невзоров подался на украинское гражданство: "Ужасно благодарен окровавленным людям Украины"

Алена МазуренкоПятница, 3 июня 2022, 12:52
Невзоров подался на украинское гражданство: Ужасно благодарен окровавленным людям Украины
АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ. ФОТО: TELEGRAM-КАНАЛ

Российский журналист Александр Невзоров, которого хотят арестовать в РФ, желает получить украинское гражданство.

Источник: Невзоров в Telegram

Прямая речь: "Об украинском гражданстве. Без лишних слов...

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Я встаю на сторону жертвы. И я очень благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили мне занять среди них место".

Детали: В пятницу 3 июня в российских телеграмм-каналах появилась информация, что Невзоров с женой хотят получить гражданство Украины.

Позже советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову и его супруге.

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Предыстория:

  • 22 марта следственный комитет РФ возбудил уголовное производство против журналиста Александра Невзорова из-за того, что он рассказывал о нападении российских оккупантов на роддом в Мариуполе.
  • 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых "фейков" об армии РФ.
  • Невзоров находится за границей в РФ он был объявлен в розыск. 

Темы: гражданствоУкраинаРосcиявойна
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