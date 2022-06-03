Невзоров подался на украинское гражданство: "Ужасно благодарен окровавленным людям Украины"

Российский журналист Александр Невзоров, которого хотят арестовать в РФ, желает получить украинское гражданство.

Источник: Невзоров в Telegram

Прямая речь: "Об украинском гражданстве. Без лишних слов...

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Я встаю на сторону жертвы. И я очень благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили мне занять среди них место".

Детали: В пятницу 3 июня в российских телеграмм-каналах появилась информация, что Невзоров с женой хотят получить гражданство Украины.

Позже советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову и его супруге.

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