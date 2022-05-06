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В России заочно арестовали Невзорова

Мазуренко Алена Пятница, 6 мая 2022, 16:34

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского журналиста Александра Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых фейков об армии РФ.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Невзорова преследуют за сообщения в соцсетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе.

Ранее он был объявлен в розыск. 

Сейчас Невзоров находится за границей. 

РФ нанесла авиудар по роддому в Мариуполе 9 марта.

Сначала российские власти заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Нацгвардии, а потом – что вообще не наносили удар. 

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Также пропагандисты в РФ называли обстрел роддома "постановкой", а потерпевших беременных украинок "актрисами". 

В то же время, перед авиаударом официальные представители России рассказывали, что обстреляли роддом, где находились "националисты". В частности, об этом заявляли представитель РФ при ООН и спикер МИД РФ.

Предыстория:

  • 9 марта российская авиация сбросила несколько мощных бомб по роддому и корпусу детской больницы в Мариуполе.
  • По меньшей мере 3 человека погибли, 17 получили ранения, в том числе дети. Российские власти подтвердили, что авиация оккупантов сознательно целилась в корпуса медучреждения. Через несколько дней погибла еще одна пострадавшая беременная женщина из Мариуполя.

Темы: Росcия
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