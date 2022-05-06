В России заочно арестовали Невзорова
Басманный суд Москвы заочно арестовал российского журналиста Александра Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых фейков об армии РФ.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Невзорова преследуют за сообщения в соцсетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе.
Ранее он был объявлен в розыск.
Сейчас Невзоров находится за границей.
РФ нанесла авиудар по роддому в Мариуполе 9 марта.
Сначала российские власти заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Нацгвардии, а потом – что вообще не наносили удар.
Также пропагандисты в РФ называли обстрел роддома "постановкой", а потерпевших беременных украинок "актрисами".
В то же время, перед авиаударом официальные представители России рассказывали, что обстреляли роддом, где находились "националисты". В частности, об этом заявляли представитель РФ при ООН и спикер МИД РФ.
Предыстория:
- 9 марта российская авиация сбросила несколько мощных бомб по роддому и корпусу детской больницы в Мариуполе.
- По меньшей мере 3 человека погибли, 17 получили ранения, в том числе дети. Российские власти подтвердили, что авиация оккупантов сознательно целилась в корпуса медучреждения. Через несколько дней погибла еще одна пострадавшая беременная женщина из Мариуполя.