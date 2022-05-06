В России заочно арестовали Невзорова

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского журналиста Александра Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых фейков об армии РФ.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Невзорова преследуют за сообщения в соцсетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе.

Ранее он был объявлен в розыск.

Сейчас Невзоров находится за границей.

РФ нанесла авиудар по роддому в Мариуполе 9 марта.

Сначала российские власти заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Нацгвардии, а потом – что вообще не наносили удар.

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Также пропагандисты в РФ называли обстрел роддома "постановкой", а потерпевших беременных украинок "актрисами".

В то же время, перед авиаударом официальные представители России рассказывали, что обстреляли роддом, где находились "националисты". В частности, об этом заявляли представитель РФ при ООН и спикер МИД РФ.

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