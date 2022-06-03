В Николаеве запретили ходить на пляжи до конца войны

Пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на решение исполнительного комитета горсовета

Детали: Также на период действия военного положения запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.

Напомним: В Киеве пляжный сезон пока не будут начинать.