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В Николаеве запретили ходить на пляжи до конца войны

Роман ПетренкоПятница, 3 июня 2022, 13:43
В Николаеве запретили ходить на пляжи до конца войны
фото горсовета николаева

Пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на решение исполнительного комитета горсовета

Детали: Также на период действия военного положения запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.

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Напомним: В Киеве пляжный сезон пока не будут начинать.

Темы: НиколаевпляживойнаВоенное положение
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