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В Мариуполе россияне казнят и пытают чиновников, отказавшихся от сотрудничества – мэр

Мазуренко Алена Пятница, 3 июня 2022, 14:14

В Мариупольском районе оккупанты садят в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников, которые отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

Источник: Мариупольский горсовет, цитирующий мэра города Вадима Бойченко, "Інтерфакс-Україна"

Прямая речь: "Фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению голову одного из приазовских поселков.

По меньшей мере, один госслужащий казнен из-за расстрела.

Также в тюрьме в Оленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город.

Ожидает приговора фейковой республики и судья. Есть сообщения о применении к ней пыток".

Детали: На пресс-конференции 3 июня Бойченко рассказал, что оккупанты озвучивают "приговоры" тем, кто попал в плен и отказался работать с оккупантами.

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По его словам, минимальные сроки такого заключения – 10 лет.

Мэр Мариуполя добавил, что в созданных тюрьмах на оккупированной территории Донецкой области находятся "тысячи мариупольцев и людей из региона".

По информации Бойченко, удерживают пленных в ужасных условиях: "Это камера – 2 на 3 (метра – ред.), и в ней держат 10-15 мужчин или женщин. Их раз в сутки выпускают в туалет, им раз в сутки дают что-то похожее на пищу и дают воду".

Темы: Мариупольоккупациявойнапленные
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