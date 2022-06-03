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Количество жителей, убитых оккупантами в Киевской области, возросло до 1 314 – полиция

Ирина БалачукПятница, 3 июня 2022, 15:38
Андрей Небитов. Фото с Facebook

По состоянию на 3 июня в Киевской области обнаружили тела 1 314 местных жителей, убитых российскими оккупантами – 2 июня нашли еще одного погибшего гражданского вблизи Бородянки.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Небитова: "На сегодняшний день уже 1 314 тел погибших. Это гражданские люди, которые не имели отношения к военным формированиям. Это обычные гражданские люди. Большинство из них были убиты именно из стрелкового оружия, а не во время взрывов".

Детали: Руководитель областной полиции добавил, что "страшные" находки продолжают находить. В частности, 2 июня близ Бородянки эксгумировали тело местного жителя, 1982 года рождения.

Установлено, что его застрелил российский снайпер, когда мужчина пытался взять продукты из машины.

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Предыстория:

  • В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
  • Мэр города Буча Анатолий Федорук тогда сообщал, что в городе есть братские могилы, где похоронили около 300 человек, по улицам лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • Тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах Киевской области, которые были временно оккупированы захватчиками.

Темы: Киевская областьвойнажертвы
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