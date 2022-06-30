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Украинские летчики поразили склады боеприпасов и РАВ россиян

Елена РощинаЧетверг, 30 июня 2022, 07:31
Украинские летчики поразили склады боеприпасов и РАВ россиян
Иллюстрация Воздушных сил ВСУ

Украинские Воздушные силы сообщают, что за прошедшие сутки попали в командно-наблюдательный пункт российских военных, а также в два состава боеприпасов и состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Источник: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дословно: "29 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

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Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины".

Темы: войнаВооруженные силыЛуганская область
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