Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Акция протеста в Армении: есть задержанные и 50 госпитализированных

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 01:25
Акция протеста в Армении: есть задержанные и 50 госпитализированных
фото: azatutyun.am

Во время акции протеста в Ереване начались столкновения с полицией, которая задержала более 10 протестующих, 50 пострадавших доставили в медцентры.

Источник: армянская служба "Радио Свобода"

Детали: Акция протеста прошла возле правительственных дач в Ереване и сопровождалась столкновениями. Правоохранители применили светошумовые гранаты, а также провели задержание протестующих.

Реклама:

По данным полиции, задержаны 11 человек. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Как отмечает полиция, в результате призывов, озвученных организаторами акции неповиновения, участники акции выявили неправомерное поведение. В частности, они "не подчинились законным требованиям сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного порядка, применили насилие по отношению к полицейским, а также бросали в направлении сотрудников полиции бутылки, камни и металлические предметы".

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Артур Хачатрян заявил, что располагает информацией, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 23:00 в результате инцидента в различные медицинские центры доставлены 50 граждан, из них 34 – полицейские, 16 – гражданские лица.

Согласно сообщению, состояние одного из пострадавших тяжелое, его прооперировали, а другие пострадавшие получили медицинскую помощь.

Предыстория:

  • Армянская оппозиция в начале мая объявила акции гражданского неповиновения, выступая против уступок по Нагорному Карабаху и требуя отставки правительства.
  • Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в отношении Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путём общественного давления.
  • В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России.
  • Согласно соглашению, Армения передала часть территорий, контролировавшихся десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

Читайте также: Удар по амбициям РФ: как война в Украине дала Азербайджану шанс для наступления в Карабахе.

Темы: Арменияакциимитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Армения
Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС – те не уточнили, кто это сделал
В Армении грузовик столкнулся с микроавтобусом: погибли 11 человек
Трагически погиб и.о. посла Украины в Армении
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: