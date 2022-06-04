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Акция протеста в Армении: есть задержанные и 50 госпитализированных

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 01:25
фото: azatutyun.am

Во время акции протеста в Ереване начались столкновения с полицией, которая задержала более 10 протестующих, 50 пострадавших доставили в медцентры.

Источник: армянская служба "Радио Свобода"

Детали: Акция протеста прошла возле правительственных дач в Ереване и сопровождалась столкновениями. Правоохранители применили светошумовые гранаты, а также провели задержание протестующих.

По данным полиции, задержаны 11 человек. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Как отмечает полиция, в результате призывов, озвученных организаторами акции неповиновения, участники акции выявили неправомерное поведение. В частности, они "не подчинились законным требованиям сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного порядка, применили насилие по отношению к полицейским, а также бросали в направлении сотрудников полиции бутылки, камни и металлические предметы".

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Артур Хачатрян заявил, что располагает информацией, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.

Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 23:00 в результате инцидента в различные медицинские центры доставлены 50 граждан, из них 34 – полицейские, 16 – гражданские лица.

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Согласно сообщению, состояние одного из пострадавших тяжелое, его прооперировали, а другие пострадавшие получили медицинскую помощь.

Предыстория:

  • Армянская оппозиция в начале мая объявила акции гражданского неповиновения, выступая против уступок по Нагорному Карабаху и требуя отставки правительства.
  • Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в отношении Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путём общественного давления.
  • В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России.
  • Согласно соглашению, Армения передала часть территорий, контролировавшихся десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

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Темы: Арменияакциимитинги
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