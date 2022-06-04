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Оккупанты ударили крылатой ракетой по Одесщине, есть раненные

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 08:20

Утром 4 июня российские оккупационные войска нанесли удар по крылатой ракете воздушного базирования по Одесской области.

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг"

Детали: Отмечается, что россияне запустили ракету Х-59 самолетами стратегической авиации.

Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, два человека пострадали.

Напомним: Противовоздушная оборона Украины в пятницу сбила крылатую ракету над морем в Одесской области и еще 3 крылатых ракеты – над Николаевщиной.

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Темы: Одесская областьобстрелвойнаРосcия
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