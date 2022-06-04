Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ударили крылатой ракетой по Одесщине, есть раненные

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 08:20
Оккупанты ударили крылатой ракетой по Одесщине, есть раненные

Утром 4 июня российские оккупационные войска нанесли удар по крылатой ракете воздушного базирования по Одесской области.

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг"

Детали: Отмечается, что россияне запустили ракету Х-59 самолетами стратегической авиации.

Реклама:

Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, два человека пострадали.

Напомним: Противовоздушная оборона Украины в пятницу сбила крылатую ракету над морем в Одесской области и еще 3 крылатых ракеты – над Николаевщиной.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Одесская областьобстрелвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Одесская область
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: