Оккупанты ударили крылатой ракетой по Одесщине, есть раненные
Суббота, 4 июня 2022, 08:20
Утром 4 июня российские оккупационные войска нанесли удар по крылатой ракете воздушного базирования по Одесской области.
Источник: Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг"
Детали: Отмечается, что россияне запустили ракету Х-59 самолетами стратегической авиации.
Реклама:
Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительной информации, два человека пострадали.
Напомним: Противовоздушная оборона Украины в пятницу сбила крылатую ракету над морем в Одесской области и еще 3 крылатых ракеты – над Николаевщиной.
ВИДЕО ДНЯ