Оккупанты ударили крылатой ракетой по Одесщине, есть раненные

Утром 4 июня российские оккупационные войска нанесли удар по крылатой ракете воздушного базирования по Одесской области.

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг"

Детали: Отмечается, что россияне запустили ракету Х-59 самолетами стратегической авиации.

Реклама:

Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, два человека пострадали.

Напомним: Противовоздушная оборона Украины в пятницу сбила крылатую ракету над морем в Одесской области и еще 3 крылатых ракеты – над Николаевщиной.