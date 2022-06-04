Командир ОТУ "Север" рассказал, какое оружие очень нужно для победы

По словам командира оперативно-тактической группировки "Север" Дмитрия Красильникова, Украине нужно противотанковое оружие дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских установок, чтобы пехота могла выполнить возложенные на него задачи.

Источник: бригадный генерал Дмитрий Красильников, командир ОТУ "Север", которого цитирует Генштаб

Прямая речь Красильникова: "Очень тяжело постоянно находиться под обстрелами…

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В первую очередь, нужны такие виды вооружения и такие виды боеприпасов, которые нам позволят захватить преимущество, а именно нанести поражение дальнобойной артиллерии противника".

Детали: Он объяснил, что противотанкового оружия ближнего действия сейчас достаточно, но без противотанкового действия дальнего действия, которым смогут уничтожать российские САУ, которых очень много, пехота работать не сможет и задачу не выполнит.

По словам Красильникова, чем быстрее придет мощное оружие, тем больше жизней и земли спасут ВСУ.

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Напомним: Швеция анонсировала четвертый пакет помощи для Украины, включающий противокорабельные ракеты и противотанковое оружие.