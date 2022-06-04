Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командир ОТУ "Север" рассказал, какое оружие очень нужно для победы

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 12:46
фото: новинарня

По словам командира оперативно-тактической группировки "Север" Дмитрия Красильникова, Украине нужно противотанковое оружие дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских установок, чтобы пехота могла выполнить возложенные на него задачи.

Источник: бригадный генерал Дмитрий Красильников, командир ОТУ "Север", которого цитирует Генштаб

Прямая речь Красильникова: "Очень тяжело постоянно находиться под обстрелами…

В первую очередь, нужны такие виды вооружения и такие виды боеприпасов, которые нам позволят захватить преимущество, а именно нанести поражение дальнобойной артиллерии противника".

Детали: Он объяснил, что противотанкового оружия ближнего действия сейчас достаточно, но без противотанкового действия дальнего действия, которым смогут уничтожать российские САУ, которых очень много, пехота работать не сможет и задачу не выполнит.

По словам Красильникова, чем быстрее придет мощное оружие, тем больше жизней и земли спасут ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Швеция анонсировала четвертый пакет помощи для Украины, включающий противокорабельные ракеты и противотанковое оружие.

Темы: Вооруженные силыоружиевойнаРосcия
Главное сегодня

Спикер парламента Венгрии заявил о "психических проблемах" Зеленского

Министр обороны сделал прогноз, когда закончится война

Россияне запустили ракеты из комплексов "Точка-У" по четырем городам на Донбассе - Генштаб ВСУ

Нардеп Безуглая рассказала, что делает в зоне боевых действий

От коронавируса умер россиянин, обвиненный в отравлении Литвиненко в Лондоне

видеоУдар по Святогорской лавре: Зеленский ждет реакции ООН и ЮНЕСКО

Все новости...
Вооруженные силы
Сводка: на Славянском направлении враг понес потери, на Бахмутском – отступил
Юг: ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов и 19 захватчиков
Воздушные силы уничтожили более 20 единиц техники и укрепленные позиции врага
Последние новости
23:14
Зеленский советует УПЦ МП сделать "решительные выводы" из обстрела Святогорской лавры
23:07
ПВО Украины "приземлила" 9 российских целей, среди них истребитель
23:06
ВИДЕОРоссия выпустила по Украине уже 2500 ракет – Зеленский
22:43
Резников предлагает ЕС создать трастовый фонд для Украины
22:42
Вышиванку Зеленского продали на аукционе за 100 тысяч долларов
22:22
На востоке ВСУ уничтожили почти полсотни единиц техники РФ, сбили вертолет
21:44
Глава Пентагона подтвердил следующую встречу формата "Рамштайн" по оружию для Украины
21:40
Спикер парламента Венгрии заявил о "психических проблемах" Зеленского
21:10
Харьковщина: россияне выпустили 4 ракеты по гражданскому аэродрому
20:56
Папа Римский: Очень хочу приехать в Украину, но боюсь навредить
Все новости...