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СБУ назвала "гауляйтера" Чернобаевской общины, которому объявлено подозрение

Валентина РоманенкоСуббота, 4 июня 2022, 12:48
СБУ назвала гауляйтера Чернобаевской общины, которому объявлено подозрение
фото источников УП

По материалам Службы безопасности Украины подозрение получил гауляйтер россиян на временно оккупированной территории Чернобаевской общины.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Его зовут Юрий Турулёв, и он – бывший руководитель местной автостанции.

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Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность т.н. главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области.

"Гауляйтер" не просто сторонник "русского мира", но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей общины и незаконно распоряжается коммунальным имуществом".

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Детали: По словам спикера СБУ, в настоящее время гауляйтеру объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: коллаборационизмСБУвойна
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