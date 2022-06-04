Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за обстрелов РФ пылает святыня Святогорской Лавры в Донецкой области

Валентина РоманенкоСуббота, 4 июня 2022, 13:53

В Донецкой области из-за российских обстрелов масштабный пожар охватил Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Источник: пресс-центр УПЦ МП

Дословно: "4 июня 2022 года в результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Реклама:
 

Пламя полностью охватило главный храм обители.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет".

Что предшествовало: 3 июня в Свято-Успенской Святогорской Лавре похоронили убитых в результате артобстрелов монахов.

ВИДЕО ДНЯ

Артобстрел келейных братских корпусов Святогорской Лавры с трагическими последствиями произошел 1 июня в 13:30. Несколько снарядов разорвались непосредственно в кельях 3-го и 4-го корпусов. В это время монахи и монахини, переселившиеся в Лавру из разрушенного скита с. Богородичное, находились в кельях.

Погибли 4 и ранения получили еще четверо священнослужителей.

В мае Свято-Успенская Святогорская лавра, которая ныне служит приютом для беженцев от российской вооруженной агрессии, также попала под прицел оккупантов.

Почему это важно: Российские оккупанты неоднократно сводили на нет ожидания верующих УПЦ МП, что РФ не обстреливает храмы. При этом глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, делает лживые заявления, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Темы: войнаДонецкая областьцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: