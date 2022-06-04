Из-за обстрелов РФ пылает святыня Святогорской Лавры в Донецкой области

В Донецкой области из-за российских обстрелов масштабный пожар охватил Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Источник: пресс-центр УПЦ МП

Дословно: "4 июня 2022 года в результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Пламя полностью охватило главный храм обители.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет".

Что предшествовало: 3 июня в Свято-Успенской Святогорской Лавре похоронили убитых в результате артобстрелов монахов.

Артобстрел келейных братских корпусов Святогорской Лавры с трагическими последствиями произошел 1 июня в 13:30. Несколько снарядов разорвались непосредственно в кельях 3-го и 4-го корпусов. В это время монахи и монахини, переселившиеся в Лавру из разрушенного скита с. Богородичное, находились в кельях.

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Погибли 4 и ранения получили еще четверо священнослужителей.

В мае Свято-Успенская Святогорская лавра, которая ныне служит приютом для беженцев от российской вооруженной агрессии, также попала под прицел оккупантов.

Почему это важно: Российские оккупанты неоднократно сводили на нет ожидания верующих УПЦ МП, что РФ не обстреливает храмы. При этом глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, делает лживые заявления, что "Россия никогда ни на кого не нападала".