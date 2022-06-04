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Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет

Валентина РоманенкоСуббота, 4 июня 2022, 15:16
иллюстративное фото

Российский самолет обстрелял ракетами приграничье Сумской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "После обеда вражеский самолет, зашедший со стороны российского села Николаевка, совершил 6 пусков ракетами по приграничной территории Украины.

Ракеты разорвались на окраине одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины.

Это уже третий сегодня удар с применением авиации. За 3 часа до этого российский беспилотник совершил сброс двух взрывных устройств в Великописаревском районе Сумщины. А около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков ракет, разорвавшихся на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района".

Детали: Кроме этого, 4 июня из России уже трижды обстреляли украинскую пограничную территорию из минометов.

В одном случае россияне выпустили 8 мин по территории Шосткинского района Сумщины. Еще в двух случаях враг выпустил 19 мин по территории Новгород-Северского района Черниговщины.

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Темы: Сумская областьвойна
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