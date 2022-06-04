В Николаеве три человека погибли из-за обстрела россиян
Суббота, 4 июня 2022, 15:24
Российские оккупанты 4 июня обстреляли Корабельный район Николаева, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.
Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь Сенкевича: "По состоянию на 15:00 известно о трех погибших - двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу.
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Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики".
Детали: По словам мэра, предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках".
Напомним: В 8 утра 4 июня сообщалось, что Николаев обстреляли из ствольной тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, о пострадавших не было известно.
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