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В Николаеве три человека погибли из-за обстрела россиян

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 15:24
фото мэрии николаева

Российские оккупанты 4 июня обстреляли Корабельный район Николаева, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "По состоянию на 15:00 известно о трех погибших - двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу.

Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики".

Детали: По словам мэра, предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках".

Напомним: В 8 утра 4 июня сообщалось, что  Николаев обстреляли из ствольной тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, о пострадавших не было известно.

Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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