В Николаеве три человека погибли из-за обстрела россиян

Российские оккупанты 4 июня обстреляли Корабельный район Николаева, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "По состоянию на 15:00 известно о трех погибших - двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу.

Реклама:

Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики".

Детали: По словам мэра, предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках".

Напомним: В 8 утра 4 июня сообщалось, что Николаев обстреляли из ствольной тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, о пострадавших не было известно.